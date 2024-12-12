Губернатор Воробьев навестил школьницу из Котельников, которую избили сверстницы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которую избили сверстницы в школе Котельников. Сейчас пострадавшая находится в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, сообщил Воробьев в своих социальных сетях.

«Врачи обещают выписать ее к выходным. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки мы переведем на домашнее обучение, вторую — в другие школы. Девочки, которых преднамеренно вовлекли в этот конфликт, раскаялись и извинились перед Ксюшей», — написал он.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что в школах не должно быть травли. По его словам, чтобы подобных инцидентов не возникало, власти планируют внедрить систему быстрой реакции и разместить в школах специальные QR-коды. Отсканировав их, ученики смогут анонимно сообщить о травле.

Ранее сообщалось, что портал Regions выяснил подробности скандальной истории с избиением школьницы сверстницами в Котельниках. Он произошел 9 декабря в туалете образовательного учреждения.