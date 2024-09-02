Губернатор Воробьев: новый инженерно-технический лицей «Авиатика» открылся в Лобне

В День знаний в подмосковной Лобне открылся новый инженерно-технический лицей «Авиатика», на его открытие приехал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это одна из 20 школ, строительство которых мы закладывали вместе с [зампредом Правительства России] Татьяной Голиковой в мае 2022 года, и одна из двух самых больших школ в регионе — в ней смогут учиться 2200 ребят», — написал губернатор.

Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и российскому правительству за то, что они оказывают поддержку подмосковным проектам по строительству школ.

Воробьев уточнил, в новом лицее есть авиастроительный, аэрокосмический профили обучения, а также курчатовские классы (с поддержкой МФТИ и Курчатовского института) и медиаклассы. Его возвели в рамках нацпроекта «Образование».

«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражен масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий, современный», — сказал Мишустин.

Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.