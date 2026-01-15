Губернатор Воробьев объявил о старте приема заявок на получение соципотеки в 2026 году

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки в 2026 году, программа стартовала 10 лет назад по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях поддержки и привлечения в регион работников здравоохранения, образования, науки и спорта. В этом году ее смогут получить более 200 специалистов.

«Уже более 3,5 тыс. семей справили новоселье. В 2026-м планируем вручить еще 219 сертификатов на соципотеку: их получат 81 медработник, 73 педагога, 60 молодых ученых и уникальных специалистов ОПК, пять тренеров. Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться», — сказал губернатор.

В четверг, 15 января, начался прием первых заявок от работников в сфере образования — учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики и не только.

«Социальная ипотека — это возможность создать будущее уже сейчас. Про данную меру поддержки узнала от коллег, которые уже купили квартиру и не сожалеют о ее приобретении», — рассказала учитель русского языка и литературы школы «Мозаика» в городском округе Красногорск Юлия Балакина, которая приобрела квартиру в 2023 году.

С 26 января стартует прием заявок для работников здравоохранения, после — для тренеров, молодых ученых и специалистов ОПК. Подать их можно через региональный портал госуслуг или обратившись в профильное министерство. Узнать подробнее об условиях можно по ссылке.

