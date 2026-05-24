Губернатор Воробьев обратился к Патриарху Кириллу

Глава Московской области Андрей Воробьев официально поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства. Данный праздник знаменует собой день памяти святого, чье имя присваивается православному человеку в момент совершения таинства крещения. Для Предстоятеля Русской Православной Церкви эта дата неразрывно связана с церковным почитанием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти исторические деятели признаны создателями славянской азбуки, а также родоначальниками всей отечественной культуры и национальной письменности.

В своем официальном обращении Андрей Воробьев акцентировал внимание на масштабной и разносторонней деятельности, которую сегодня реализует Русская Православная Церковь. В частности, духовенство осуществляет колоссальную работу по сбережению исторических традиций, выстраиванию конструктивного диалога между представителями различных религиозных конфессий, а также оказывает всестороннюю поддержку обычным гражданам и российским семьям, которые остро нуждаются в социальной или духовной помощи.

Андрей Воробьев отдельно подчеркнул, что подобная консолидация усилий приобретает фундаментальное значение в текущий исторический период. Губернатор напомнил, что внутреннее единство нации, взаимное уважение среди членов гражданского общества и прочные ментальные ориентиры во все времена служили надежной, незыблемой опорой для полноценного развития государства.

Губернатор выразил искреннюю признательность Святейшему Патриарху Кириллу за его многолетние труды, проявляемую житейскую мудрость и непрестанные молитвы. Руководитель региона пожелал Предстоятелю крепкого здоровья, неиссякаемых душевных сил, долголетия и божественной помощи в его дальнейшем ответственном первосвятительском служении на благо верующих.