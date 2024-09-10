Губернатор Воробьев озвучил кадровые изменения в правительстве Подмосковья

Сергей Воропанов был назначен министром энергетики Московской области, до этого он был мэром города Вологды, после чего — работал в Подмосковье по программе модернизации жилищно-коммунальной системы. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с Правительством Московской области и главами муниципалитетов.

«Большая работа проделана за этот период. Мы провели достаточно большой аудит. Смысл его заключается в том, что следующие три года у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных, ну и, естественно, всего, что касается состояния домов. Вы эту тему знаете. Очень надеюсь, Сергей Александрович, что эта работа вам по душе», — сказал губернатор.

Кроме того, Олег Толмачев станет главой Комитета по ценам и тарифам Московской области. До этого он трудился в блоке ЖКХ в статусе заместителя министра. Михаил Хайкин станет заместителем председателя правительства Московской области — министром благоустройства Московской области. В его обязанности будет входить курирование вопросов благоустройства, спорта, культуры, а также работы Главного управления культурного наследия. Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болотаева будет курировать Министерство образования Московской области, Тихон Фирсов — станет министром имущественных отношений региона, Павел Бида — министром экологии и природопользования. Последний до этого также занимался вопросами экологии.

Помимо этого, Оксана Ероханова была назначена временно исполняющим обязанности главы Сергиево-Посадского округа. До этого она была гендиректором ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» и заместителем главы округа.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.