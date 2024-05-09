Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со своими детьми и семьей Героя России, погибшего на СВО, посетил Парад Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вдова Александра Сычева воспитывает четверых детей. В день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красную Площадь супруга Героя приехала с сыновьями, 13-летним Денисом и 8-летним Кириллом. Двойняшки Алена и Алина приболели, поэтому остались дома.

«Сегодня мы с детьми пришли на Красную Площадь вместе с семьей Героя, его сыновьями, супругой. Они очень хотели быть 9 мая здесь. В этот день хочется пожелать всем нам Победы и мира, отстаивать ценности, о которых говорит наш Президент, не изменять себе. Это очень важно! Я сегодня утром встречался с ветеранами, и они дали нам именно такой наказ, — сказал Андрей Воробьев.

Примечательно, что в Московской области осталось около 600 участников Великой Отечественной войны. Вряд ли все дети смогут пообщаться с теми, кто прошел войну. Им сейчас уже 95-100 лет.

Губернатор навещал семью погибшего бойца в начале января. Тогда Ирина призналась, что дети очень хотели посетить Парад Победы на Красной Площади вместе с папой, но, к сожалению, не успели. Андрей Воробьев предложил сделать это вместе. И вот сегодня мечта мальчишек сбылась. Мальчишки признались, что больше всего им понравились пехотинцы, которые маршировали вдоль стен Кремля.

Старший прапорщик легендарной 45-й бригады Александр Сычев был оператором беспилотных летательных аппаратов, вместе с товарищами уничтожил большое количество техники ВСУ. К сожалению, в августе 2023-го погиб во время неожиданной атаки противника. Звание Героя России Александру присвоили посмертно.

Вдова Героя продолжает дело своего супруга. Она призывалась на службу в отряд технических средств разведки 45-й бригады. Кроме того, Ирина старается поддерживать семьи участников СВО, помогает пережить утрату, адаптироваться, делится личным опытом с близкими бойцов.