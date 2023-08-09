Губернатор Воробьев: под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек

Пять человек могут находиться под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона сейчас находится в районной больнице, куда госпитализировали пострадавших в результате ЧП. По его словам, шесть человек с ожогами и черепно-мозговой травмой поступили в реанимацию.

На месте взрыва сейчас работает свыше двадцати бригад скорой помощи, пять бригад территориального Центра медицины катастроф, подключена санавиация.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода прогремел днем в среду. Известно, что ЧП произошло в небольшом ангаре, который арендовала одна из частных фирм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.