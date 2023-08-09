Более двадцати бригад скорой помощи работает на месте происшествия в Сергиевом Посаде
Фото: [Константин Гергая]
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что в настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает двадцать три бригады скорой помощи, пять бригад Территориального центра медицины катастроф, а также вертолет санавиации.
«На данный момент известно о 43 пострадавших, из них 6 - в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - подчеркнули в ведомстве.
Напоминаем, что ранее утром в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. Известно, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре, который арендовала частная компания «Пиро-Росс».