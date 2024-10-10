Губернатор Воробьев: Подмосковье находится в числе лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции в России

Подмосковье является одним из лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции и занимает пятое место в России. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За четыре года экспорт вырос в два раза — почти до двух миллиардов долларов. В структуре экспорта Московской области продукция АПК занимает первое место», — написал губернатор.

По его словам, из региона на экспорт в основном отправляют говядину («Мираторг», «Марр Руссия») и кисломолочные продукты («Эрманн», «Эйч энд Эн трейд») — 77% и 70% соответственно. Кроме того, производители экспортируют сыры и творог — 55% («Хохланд Руссланд», ГК «ЛАКТАЛИС»), свинину — 44% («Мираторг», «Черкизово»), рыбу — 37% («Русское море», «АГАМА ИМПЭКС»), мясо птицы — 33% («Черкизово», «Мираторг») и другую продукцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.