Губернатор Воробьев: Подмосковье сотрудничает с Китаем уже 15 лет

Московской область сотрудничает с Китаем уже на протяжении 15 лет, на данный момент регион обеспечивает около 8% товарооборота между Китаем и Россией, что эквивалентно 18,5 миллиарда долларов за 2023 год. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«КНР для нас — главный внешнеторговый партнер: на первом месте по общему объему товарооборота, первый по импорту и третий по экспорту. Мы продолжаем развивать инфраструктуру вместе с китайскими партнерами», — написал губернатор.

По его словам, для этих целей в регионе развивают «сухие порты» и бизнес-парк «Гринвуд». Так, в 2024 году бизнес-парк как площадку для развития своего дела выбрали еще 68 компаний, в том числе 13 китайских. За все время его существования там создали 12 тысяч рабочих мест, резидентами парка стали более 400 компаний из 14 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.