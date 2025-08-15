Губернатор Воробьев поздравил ветерана из Мытищ со 100-летним юбилеем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина городского округа Мытищи Наталью Беликову со 100-летним юбилеем. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Войну Наталья Андреевна встретила 16-летней девушкой. Во время авианалетов боролась с зажигательными бомбами на крышах, ходила на работу под обстрелами, рыла противотанковые рвы. В 1942 году стала телефонисткой центрального узла, обеспечивая связь в осажденном Ленинграде», – написал он.

По его словам, в Мытищи она переехала вместе с мужем после войны. Там они вместе работали на комбинате «Стройпластмасс». За заслуги жительницу Подмосковья награждали медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями ко Дню Победы. Воробьев пожелал ей здоровья, тепла и заботы близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.