Губернатор Воробьев поздравил ветерана ВОВ Александру Алешину со 100-летним юбилеем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал, что накануне свой вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, женщина-снайпер и уникальный человек — Александра Алешина.

«От всего сердца поздравляю с днем рождения и желаю крепкого здоровья!», - написал в соцсетях Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что в 40-е Александра Семеновна была просто Сашей. Хрупкой молодой девушкой, которая работала вместе с мамой на заводе «Респиратор» в подмосковном Орехово-Зуево. А когда враги подступили к Москве, она пошла копать противотанковые рвы под Наро-Фоминском, а после — в женскую школу снайперской подготовки.

Примечательно, что за время войны она обучила более двух десятков снайперов-новобранцев. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и орденом Отечественной войны II степени.