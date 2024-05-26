Губернатор Воробьев поздравил всех представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех представителей бизнеса региона с Днем российского предпринимательства. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Пусть ваше дело растет и развивается, а мы со своей стороны всегда поддержим и поможем. Спасибо, что выбираете Подмосковье», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил некоторых предпринимателей. Так, Олег Востриков занимается производством косметики в Протвино. «Аравия» выпускает профессиональные средства для ухода за кожей тела и лица, волосами. Предприятие участвует в программе импортозамещения и расширяет свое производство, для этого Правительство региона передало компании земельный участок за 1 рубль размером 2,3 га.

А Андрей Белянин является директором группы компаний «Тамаки». Предприятие выпускает продукцию для азиатской кухни. При содействии Фонда поддержки ВЭД Подмосковья участвует в международных выставках, а с 2019 года экспортирует свои товары. В прошлом году сотрудники компании установили рекорд — сделали самый большой в России поке, весом 172,5 кг.