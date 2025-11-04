Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

Торжественное мероприятие в честь Дня народного единства прошло в Доме правительства Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность сохранения исторической памяти, традиций и единства народа.

«По поручению Президента я имею честь вручить государственные награды. Сегодня также будут вручены и наши – областные. Среди награждаемых – Герой РФ, кавалер трех Орденов Мужества, член региональной Общественной палаты Юрий Сергеевич Мизерный. В зале находятся люди разных профессий – врач, спасатель, учитель, это все те, кто своим трудом, примером достойно выполняют возложенные на них обязанности, - сказал Андрей Воробьев.

В рамках праздника были вручены государственные и областные награды. Среди награжденных — Герой РФ Юрий Мизерный, кавалер трех Орденов Мужества и участник СВО, которому присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Главный научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Виктор Егоров получил Орден Пирогова за вклад в медицину и научную деятельность. Сергей Щетинин, заслуженный спасатель РФ, отмечен Почетной грамотой губернатора за многолетнюю работу в сфере спасательных операций и программы «Первая помощь».

В числе награжденных также педагог Татьяна Кирьянова, признанная «Заслуженным работником образования Московской области», и Татьяна Подорожная, «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области», посвятившая более 40 лет развитию спорта и подготовке олимпийских спортсменов.

Губернатор Воробьев отметил, что праздник, который отмечается уже 20 лет, сохраняет глубокий смысл и служит напоминанием о ценностях, объединяющих страну, семьи и традиции.

Ранее сообщалось, что около 45 мероприятий пройдет в Ленинском округе в рамках празднования Дня народного единства.