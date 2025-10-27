Около 45 мероприятий пройдет в Ленинском округе в рамках празднования Дня народного единства с 1 по 9 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поручил правоохранительному блоку обеспечить безопасность граждан в период празднования.

Основные торжества в Ленинском округе запланированы на 4 ноября — в Видном и поселках Боброво, Молоково, Володарского, Битца и Мисайлово.

В программе концерты, викторины, мастер-классы, интерактивные игры и тематические беседы. Во Дворце культуры «Видное» будет открыта уникальная этнографическая экспозиция. Также в рамках празднования будет организован сбор помощи для участников СВО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил москвичей с Днем города.