Юрист напомнил россиянам о праве не впускать коммунальщиков

Сотрудники управляющей компании не могут проникать в квартиру без согласия жильца. Об этом сообщает «Пятый канал».

Эксперт подчеркнул: жилище неприкосновенно. Без разрешения хозяина управляющая компания не имеет права заходить в квартиру. Однако есть исключения — аварии и другие чрезвычайные ситуации, которые создают угрозу для жизни, здоровья или имущества. В таких случаях коммунальщики могут действовать без согласия.

Для плановых работ сотрудники УК обязаны запросить доступ. Дата и время визита согласовываются с жильцами. Уведомление о плановом осмотре должно прийти не менее чем за три рабочих дня. Так что если к вам стучатся без предупреждения и ссылаются на «плановую проверку», вы вправе отказать.

Главное — знать свои права и не путать их с чрезвычайными ситуациями, когда промедление может обернуться бедой. В остальных случаях закон на стороне жильца.

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