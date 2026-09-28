В Воскресенске проведут благоустройство сквера «Тигры на льду»

В Воскресенске пройдет благоустройство сквера «Тигры на льду» площадью 1,1 гектара. Все работы планируют завершить в 2027 году, сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На территории будет создана новая дорожно-тропиночная сеть с учетом основных транзитов, проведены расширение маршрутов и устройство нового нескользкого покрытия, построены новые лестницы с аппарелями и пандусами в соответствии с нормативной базой с поручнями. Кроме того, будут организованы мостики на пересечениях с пешеходными маршрутами.

Специалисты разработают парковое освещение и видеонаблюдение, создадут благоустроенные площадки для кратковременного и тихого отдыха и огражденная площадка с тамбуром и необходимыми МАФ для выгула собак. Все работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.