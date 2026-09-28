В Одинцове проведут благоустройство лесопарка Супонево

В Одинцове продолжаются работы по благоустройству лесопарка Супонево, который занимает 35 га, работы завершатся до конца года, пока на территории ведется внутренняя отделка. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На объекте работает три команды специалистов. В рамках проекта там обустроят современные трассы для лыжников и велосипедистов, удобные пешеходные маршруты и просторную центральную аллею для неспешных прогулок. Кроме того, будет смонтировано полноценное освещение и установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности гостей.

Работы проходят в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.