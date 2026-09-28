Подмосковные студенты представили свои работы на фестивале «От идеи до горизонта»

Студенты из вузов и колледжей Подмосковья стали участниками Творческого фестиваля студенческих отрядов Московской области «От идеи до горизонта», в очный этап прошли около 180 человек — они выступили на сцене Московского государственного института культуры. Зрителям представили 24 номера в направлениях вокала, хореографии, театрального искусства, авторской песни и художественного слова, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Активисты РСО Московской области принимают участие в конкурсе с 2022 года. В этом году творческий фестиваль собрал 210 студентов из более чем 10 вузов и колледжей Подмосковья. Для нас важно, чтобы у молодых людей были возможности проявлять себя не только в учебе и будущей профессии, но и в творчестве», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, подобные площадки позволяют студентам показать то, чем они живут за пределами учебных аудиторий, и сделать следующий шаг в развитии своего таланта. В программу вошли номера на известные произведения и полностью авторские работы. Студенты исполнили собственные песни с живой и записанной аранжировкой, стихотворения, театральные постановки и хореографические номера.

Ч лен жюри фестиваля, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогической теории и практики социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры Евгений Тараторин подчеркнул, что фестиваль позволяет студентам почувствовать уверенность в собственных творческих силах, попробовать себя на сцене и открыть новые стороны своих возможностей.

Для второкурсницы МГИК Виктории Колесниковой фестиваль стал первым выступлением в составе танцевального коллектива перед зрителями. По ее словам, во время самого номера она испытала волнение, однако, после — смогла выдохнуть и расслабиться.

Победители регионального этапа представят Московскую область на Всероссийском творческом фестивале студенческих отрядов «Всмысле? Здесь твои горизонты!». Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что в этом году было поставлено 24 номера, для лучших участников фестиваль может стать следующим шагом к всероссийской площадке.

Узнать больше о студенческих отрядах области и выбрать направление можно на сайте mosoblrso.ru или в официальном сообществе ВКонтакте «Студенческие отряды Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.