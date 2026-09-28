В Кашире после капремонта открыли подразделение Детской школы искусств

В микрорайоне Ожерелье Каширы после капитального ремонта открылось структурное подразделение № 2 Детской школы искусств. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В результате обновления в здании 1934 года постройки полностью утеплен и отремонтирован фасад, заменены окна, обновлены все инженерные и коммунальные системы. Также специалисты провели замену систем безопасности: охранной и пожарной сигнализаций, установили систему «Безопасный регион», обновили и внутреннюю отделку помещений, включая звукоизоляцию между учебными классами и приобрели новые оборудование и мебель, провели благоустройство прилегающей территории.

До капитального ремонта в здании подразделения Детской школы искусств в микрорайоне Ожерелье обучались 144 ребенка по направлениям: фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, хоровое пение, живопись, подготовительное отделение. Проведенные работы позволят увеличить количество учащихся на 80 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.