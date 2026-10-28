Аэропорт Геленджика запустил первую в РФ внутреннюю соцсеть для пассажиров

Задержки рейсов из-за закрытого неба над югом России стали привычным делом, но аэропорт Геленджика нашел нестандартный выход. В терминале заработала внутренняя социальная сеть — первая в стране. Она создана для общения, знакомств и обмена контактами в реальном времени, так что пассажирам больше не приходится проводить время в одиночестве, сообщил kubanpress.ru.

Администрация воздушной гавани предложила сервис для тех, чей вылет отложен на неопределенный срок. Это первый отечественный опыт подобного рода: коммуникационная платформа встроена прямо в инфраструктуру аэропорта и рассчитана на работу в форс-мажорных обстоятельствах. Логика проста: если люди часами вынуждены делить одно помещение, им нужен безопасный и удобный способ взаимодействия.

По данным издания, новый сервис — локальная платформа, для доступа к которой не требуется мобильный интернет, часто перегруженный в заполненном терминале. Чтобы подключиться, достаточно навести камеру смартфона на QR-код. Наклейки с кодами разбросаны по всему терминалу, включая стойки регистрации и выходы на посадку.

Отсканировав код, пользователь попадает в интерфейс, напоминающий популярные приложения для знакомств и деловых контактов. Ключевые особенности — полная анонимность и локальность: в поле зрения попадают только те, кто прямо сейчас находится в здании аэропорта. Для удобства общение разделено на тематические кластеры. Пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями и контактами, а при обоюдном согласии — переходить в личные чаты. Услуга бесплатная.

Ранее сообщалось, что как система «Янтарь» защищает пассажиров от радиации и что делать, если она сработала.