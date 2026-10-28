ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 ноября

Официально

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.
Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024 г.
Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.10.2026
Дата окончания приема заявок – 09.11.2026
Дата, время проведения торгов – 16.11.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.
Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 160 кв. м, к/н: 50:04:0000000:72367; зем. уч., общ. пл. 800 кв. м, к/н: 50:04:0120601:380. Адрес: МО, м.о. Дмитровский, д. Селевкино, тер. объедин. Терра-Норте, д. 86. П.1493-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Аверина А.А. Взыск: ООО ПКО СЭБ Альянс. Цена: 9 000 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 20587 +/- 40 кв. м, к/н: 50:04:0060505:24, адрес: уч. наход. примерно в 140 м по направ. на юг от ориентира, располож. по адресу: МО, Дмитровский р-н, г/пос. Яхрома, д. Степаново, д. 34. П.1494-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Тучин А.В. Взыск: ООО «Гипрострой». Цена: 11 816 000,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 40,2 кв. м, к/н: 50:04:0070310:3529, адрес: МО, Дмитровский р-н, г.п. Икша, п.о.х. «Ермолино», ул. Центральная, д. 22, кв. 33. П.1510-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Кокорева А.А., Кокорев Д.Ю. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 704 000,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 335,1 кв. м, к/н: 50:08:0000000:161268; зем. уч., общ. пл. 1664 кв. м, к/н: 50:08:0030203:223. Адрес: МО, м.о. Истра, пгт. Снегири, ул. Железнодорожная, д. 25. П.1499-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Зосиашвили Т.Б. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 19 422 503,20 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 985 +/- 16 кв. м, к/н: 50:03:0060480:1064, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 100 м от д. Юрьевка по направ. на юго-запад. П.1530-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Алпатов П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 511 200,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 40,7 кв. м, к/н: 50:21:0080105:14601, адрес: МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, дер. Сапроново, мкр. «Купелинка», кв-ал «Центральный», д. 1, кв. 161. П.1501-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Джурджич А. Взыск: Иванов И.С. Цена: 6 800 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 58,2 кв. м., к/н: 50:21:0000000:47888, адрес: МО, г. Видное, б-р Дивный, д. 2, кв. 46. П.1507-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Джаватов Р.Ю. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 692 880,00 р.

8. Жил. дом, общ. пл. 275,3 кв. м, к/н: 50:23:0030101:794; зем. уч., общ. пл. 764 кв. м, к/н: 50:23:0030101:145. Адрес: МО, Люберецкий р-н, д. Михнево, ул. Новая, д. 4. П.1527-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Кочкин Д.А. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 13 864 000,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 890 кв. м, к/н: 50:18:0070105:373, адрес: МО, Можайский р-н, примерно в 400 м по направ. на запад от ориентира д. Батынки. П.1525-ТАИ от 15.10.26. Собств.: ООО «РЕКОНСТРОЙ». Взыск: Тригубов П.А. Цена: 164 800,00 р.

10. 1/2 доля в праве собств. на зем. уч., общ. пл. 5 051 кв. м, к/н: 50:26:0070502:16; 1/2 доля в праве собств. на объект незаверш. строит., общ. пл. 737,5 кв. м, к/н: 50:26:0080602:1088. Адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с.п. Ташировское, д. Любаново. П.1496-ТАИ от 13.10.26. Собств.: ООО «БРИТИШ ПОЛИМЕР». Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 533 000,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 63,9 кв. м, к/н: 50:16:0302009:1849, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 3, к. 1, кв. 10. П.1495-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Семина Е.Е. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 8 012 000,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв. м, к/н: 50:20:0000000:166115, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 42, кв. 74. П.1498-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Передерин А.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 551 772,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 85,1 кв. м, к/н: 50:20:0030206:5194, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 4, кв. 336. П.1520-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Михайлова В.Е. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 12 174 400,00 р.

14. Здание, общ. пл. 65 кв. м, к/н: 50:20:0050515:148; зем. уч., общ. пл. 219 кв. м, к/н: 50:20:0050515:146. Адрес: МО, г.о. Одинцовский, с. Ершово, кв-л Скоковский, д. 18А. П.1529-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Владимиров А.А. Взыск: Минакова Ю.Ю. Цена: 5 000 000,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 47,8 кв. м, к/н: 50:10:0060208:183, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д. 38, к. 1, кв. 58. П.1489-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Андашова М. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 6 680 000,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 47,1 кв. м, к/н: 50:10:0020604:3933, адрес: МО, г. Химки, кв-л Клязьма, пр-д Набережный, д. 2, к. 1, кв. 31. П.1526-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Киселева В.И. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 7 368 000,00 р.

 

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 47,2 кв. м, к/н: 50:15:0000000:43758, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодежная, д. 10, кв. 55. П.1382-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Бабаева М.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 488 000,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 33,8 кв. м, к/н: 50:15:0010515:164, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Живописная, д. 2, кв. 31. П.1394-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Калабин М.М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 672 000,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 33,5 кв. м, к/н: 50:15:0090301:4864, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Романычева, д. 3, кв. 866. П.1436-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Апресян А.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 842 006,80 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 31,8 кв. м., к/н: 50:50:0000000:12357, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 1. П.1439-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Большакова М.С. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 3 107 600,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл.  47,1 кв. м, к/н: 50:15:0010202:702, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 1, кв. 212. П.1447-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Ключников А.М. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 4 665 480,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 91,5 кв. м, к/н: 50:41:0010101:140, адрес: МО, г. Лобня, пр-зд Свободный, д. 9, кв. 8. П.1461-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Тетяев А.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 8 612 200,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 139,6 кв. м, к/н: 50:22:0040112:56, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, ул. Булгакова, д. 3, кв. 2. П.1450-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Федосеева М.А. Взыск: Поротиков Г.Г. Цена: 11 239 040,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 5000 +/- 49 кв. м, к/н: 50:18:0050302:980, адрес: МО, Можайский р-н. П.1413-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Зарипова Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 777 240,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 61,7 кв. м, к/н: 50:12:0100906:136, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Станционная, д. 3, к. 2, кв. 73. П.1459-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Полякова Е.В. Взыск: ПАО АКБ «Держава». Цена: 6 460 000,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 30,4 кв. м, к/н: 50:12:0090218:610, адрес: МО, г.о. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 4, кв. 44. П.1463-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Шакурова Р.Ф. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 693 271,92 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 54,2 кв. м, к/н: 50:16:0302007:6312, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 10Б, кв. 14. П.1425-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Пронин Б.В., Пронина Т.Г. Взыск: ООО «Бизнес инвестиции». Цена: 4 037 500,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 714 +/- 19 кв. м, к/н: 50:23:0020379:2921, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Новохаритоновское. П.1443-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Тамоян О.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 521 836,34 р.

13. Жил. дом, общ. пл. 165,2 кв. м, к/н: 50:09:0040301:1464; зем. уч., общ. пл. 1138 +/- 12 кв. м, к/н: 50:09:0040301:76. Адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница, д. 81. П.1383-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Хасарокова А.А. Взыск: Иванова Л.В. Цена: 7 045 650,00 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 23,4 кв. м, к/н: 50:09:0070210:1375, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, пгт. Голубое, б-р Парковый, д. 5, кв. 53. П.1399-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Прилепин С.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 526 200,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м, к/н: 50:31:0040607:1599, адрес: МО, г. Чехов, ул. Мира, д. 2, кв. 52. П.1421-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Неверовская С.К. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 801 093,40 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 31,6 кв. м, к/н: 50:14:0050102:3040, адрес: МО, г. Щелково, пр-кт 60 лет Октября, д. 17, кв. 71. П.1415-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Горин С.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 2 567 680,00 р.

17. Кв-ра, общ. пл. 32 кв. м, к/н: 50:14:0000000:48521, адрес: МО, г. Щелково, ул. Космодемьянская, д. 17/4, кв. 127. П.1458-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Чурсин В.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 179 824,00 р.

 

Требования: претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.

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