Губернатор Воробьев рассказал о победителях и призерах конкурса «Знаешь? Научи!» от Подмосковья

Два представителя Подмосковья одержали победу в конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», еще пять — стали призерами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях. Его проводят четвертый год по инициативе президента России Владимира Путина, он входит в программу Десятилетия науки и технологий.

«Школьники со всей страны создавали простые и интересные видео о науке — в этом году участники прислали около 2 тыс. роликов. <…> Спасибо вице-премьеру, сопредседателю Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрию Чернышенко за конкурс, который открывает много возможностей для маленьких талантов», — написал губернатор.

По его словам, темой этого сезона стали электродвижение, космос, авиация, синтетические полимеры и дыхание, все они связаны с современными технологиями.

Максим Запара из школы № 4 им. Г. К. Жукова в Краснознаменске стал победителем в номинации «Электродвижение», Софья Воропай из школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов в Дубне — в номинации «Внекорабельная эра: будущее в космосе». Помимо этого, «Лицей Протвино» был отмечен как самая активная школа по использованию сервиса Сферум для популяризации науки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.