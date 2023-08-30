Губернатор Воробьев рассказал о важности запуска обновленной подстанции «Пахра» для Москвы и Подмосковья

«Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров. <…> В целом подобных проектов во всем мире — по уровню мощности и надежности — не так много. Реализовать такие проекты способны только крупнейшие технологические лидеры. И вы еще раз доказали, что Россия входит в их число», — добавил председатель правительства страны.