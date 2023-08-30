Губернатор Воробьев рассказал о важности запуска обновленной подстанции «Пахра» для Москвы и Подмосковья
Фото: [Антон Чернов]
Обновленная подстанция «Пахра», которую запустили в микрорайоне Северный в Домодедово, является частью Московского энергетического кольца. Старт работы подстанции сегодня дали председатель правительства России Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства Александр Новак, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.
«Это 9 питающих центров в Москве и Подмосковье и распределительный центр в столице. Они соединены 376 км линий электропередачи. У нас большая программа реконструкции подстанций 50-60-х годов. шесть уже модернизированы, оставшиеся завершим в 2025 году», — сообщил Воробьев в своих соцсетях.
По его словам, более 60% электроэнергии приходится на предприятия, поэтому предпринимателям важно быстрое подключение к сетям. В числе крупных объектов, которые питает подстанция, — Международный аэропорт Домодедово, ОЭЗ «Максимиха», дата-центр VK и другие.
«Вместе с Россетями стараемся сокращать сроки техприсоединения — сейчас это занимает 76 дней при норме 4 месяца», — добавил губернатор.
Михаил Мишустин поздравил всех участников встречи с успешным завершением масштабной реконструкции подстанции.
«Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров. <…> В целом подобных проектов во всем мире — по уровню мощности и надежности — не так много. Реализовать такие проекты способны только крупнейшие технологические лидеры. И вы еще раз доказали, что Россия входит в их число», — добавил председатель правительства страны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.