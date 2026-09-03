Губернатор Воробьев присвоил почетные звания подмосковным педиатрам
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил некоторым врачам почетное звание Московской области «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм. Это произошло в рамках Съезда детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».
Так, его получили заведующая ГБУЗ МО Видновская клиническая больница Валентина Барило, заведующая Московского областного центра охраны материнства и детства Наталья Лысенко, заместитель главного врача Орехово-Зуевской больницы Людмила Сарычева, заведующая отделением Можайской больницы Юлия Селинская.
Кроме того, Почетное звание присвоили заместителю главврача Солнечногорской больницы Марии Холдиной.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.