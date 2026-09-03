Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии для пострадавших при атаке БПЛА

В Прокуратуре Московской области продолжает работать горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА, жители региона могут обратиться за помощью по номеру +7-916-240-31-28. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате были зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам обеспечить личный контроль за ситуацией, координировать взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления, чтобы оказать помощь пострадавшим и оценить нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.