Сентябрь на даче: собираем урожай, сеем под зиму и готовим грядки к холодам — полный чек‑лист
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]
Пока на улице держится тепло, продолжают набирать массу корнеплоды — морковь и свекла. Тыкву и кабачки рекомендуется собрать до наступления холодов. Свеклу важно убрать до заморозков, а морковь может еще немного подождать. Не стоит забывать и о поздних сортах капусты — они продолжают расти, но кочаны не стоит переливать водой, чтобы они не лопнули. При избытке влаги капусту подкапывают, обрубая часть внешних корней, а также убирают внешние листья, чтобы избежать загнивания и снимают слизней. В сухие периоды сентября полив овощей проводят примерно раз в 5–7 дней. На хранение отправляют только неповрежденные плоды. За участком в сентябре важно провести ряд работ, сообщили novostivolgograda.ru.
Земля отдыхает: готовим почву к следующему сезону
Примерно в середине или конце сентября, когда весь урожай собран, земле нужно дать неделю отдыха, чтобы микрофлора успокоилась. После этого убирают все остатки ботвы, стебли и сорняки, а затем перекапывают грунт и вносят удобрения. Если летом на почве были замечены признаки грибковых заболеваний, обработка фунгицидами обязательна. Сегодня такие средства можно легко найти в садовых магазинах или на маркетплейсах.
Сидераты — природные помощники
Для улучшения свойств подготовленной почвы землю засевают сидератами. Это должны делать в сентябре, пока еще достаточно тепло, чтобы успеть скосить всходы до холодов. Сидераты:
- препятствуют росту сорняков;
- обеззараживают почву;
- улучшают структуру земли.
Выросшую траву перед заморозками скашивают, измельчают и перекапывают с землей. Теперь участок готов к использованию под зиму или весной.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Ягодный калейдоскоп: сажаем и пересаживаем
Сентябрь — отличное время для посадки кустов смородины, крыжовника, малины и клубники. Если клубника растет на одном месте более 5 лет, ее обязательно нужно пересадить, иначе кустики перестанут давать урожай.
Что отправить в землю под зиму: овощи и зелень
Заключительный этап работы на грядках — посев семян корнеплодов, зелени и луковичных цветов. Выбирать нужно морозостойкие сорта с длительным сроком всхожести. Специалисты рекомендуют использовать дражированные семена.
Под зиму сажают:
- чеснок;
- морковь;
- свеклу;
- репу;
- петрушку;
- капусту;
- лук;
- бобовые.
Для семян лучше формировать высокие грядки, а сами семена присыпать слоем грунта примерно в 2 сантиметра.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Цветочная симфония: готовим клумбы к весне
Из цветов под зиму высаживают луковицы:
- тюльпанов;
- нарциссов;
- крокусов;
- аллиумов;
- гиацинтов.
Сажать их нужно поглубже, чтобы они пережили морозы. Почва при этом должна быть легкой и хорошо дренированной. Многие луковичные можно сажать до самого декабря, выбирая для них солнечные участки.
Также осень — время для посадки многолетников и двулетников:
- пионов;
- флоксов;
- хризантем;
- лилий;
- астр;
- хост;
- цикламенов;
- осенних маргариток и других.
Сюда же относятся и кусты роз, которые после посадки требуют полива. А вот луковицы гладиолусов в волгоградском климате не зимуют — их выкапывают и хранят в прохладном месте при плюсовой температуре.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Садовые хлопоты: деревья тоже ждут заботы
В саду в сентябре тоже много работы. Это время сбора урожая и обработки деревьев от вредителей. Фруктам дают набрать вес и убирают до холодов. Для хранения лучше собирать слегка недозрелые плоды, а упавшие и спелые пускают на закрутки или десерты. После сбора урожая деревья окапывают и удобряют калийными и фосфорными удобрениями без содержания азота. До опадания листвы проводят осеннюю обработку сада от вредителей — это позволяет избежать лишних хлопот весной. В конце сентября-октябре можно начинать сажать фруктовые и декоративные деревья.
Осенняя посадка: взвешиваем все «за» и «против»
У осенних посадок есть свои преимущества:
- экономия времени весной;
- получение урожая на 2–3 недели раньше;
- более выносливые растения, устойчивые к заморозкам и засухе;
- возможность провести еще один посев весной и собрать второй урожай;
- сидераты улучшают структуру почвы.
Однако есть и минусы:
- овощи, посаженные осенью, не подходят для длительного хранения, их нужно употреблять сразу;
- требуются морозостойкие сорта;
- посевы могут повредить грызуны.
Тем не менее, плюсов у подзимней посадки все же больше. Дачный сезон завершается в конце октября. Теплый климат требует ежегодной корректировки сроков посева в зависимости от фактической погоды. Успеть вовремя — значит получить щедрый урожай в следующем году.
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