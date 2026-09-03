Пока на улице держится тепло, продолжают набирать массу корнеплоды — морковь и свекла. Тыкву и кабачки рекомендуется собрать до наступления холодов. Свеклу важно убрать до заморозков, а морковь может еще немного подождать. Не стоит забывать и о поздних сортах капусты — они продолжают расти, но кочаны не стоит переливать водой, чтобы они не лопнули. При избытке влаги капусту подкапывают, обрубая часть внешних корней, а также убирают внешние листья, чтобы избежать загнивания и снимают слизней. В сухие периоды сентября полив овощей проводят примерно раз в 5–7 дней. На хранение отправляют только неповрежденные плоды. За участком в сентябре важно провести ряд работ, сообщили novostivolgograda.ru.

Земля отдыхает: готовим почву к следующему сезону

Примерно в середине или конце сентября, когда весь урожай собран, земле нужно дать неделю отдыха, чтобы микрофлора успокоилась. После этого убирают все остатки ботвы, стебли и сорняки, а затем перекапывают грунт и вносят удобрения. Если летом на почве были замечены признаки грибковых заболеваний, обработка фунгицидами обязательна. Сегодня такие средства можно легко найти в садовых магазинах или на маркетплейсах.

Сидераты — природные помощники

Для улучшения свойств подготовленной почвы землю засевают сидератами. Это должны делать в сентябре, пока еще достаточно тепло, чтобы успеть скосить всходы до холодов. Сидераты:

препятствуют росту сорняков;

обеззараживают почву;

улучшают структуру земли.

Выросшую траву перед заморозками скашивают, измельчают и перекапывают с землей. Теперь участок готов к использованию под зиму или весной.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Ягодный калейдоскоп: сажаем и пересаживаем

Сентябрь — отличное время для посадки кустов смородины, крыжовника, малины и клубники. Если клубника растет на одном месте более 5 лет, ее обязательно нужно пересадить, иначе кустики перестанут давать урожай.

Что отправить в землю под зиму: овощи и зелень

Заключительный этап работы на грядках — посев семян корнеплодов, зелени и луковичных цветов. Выбирать нужно морозостойкие сорта с длительным сроком всхожести. Специалисты рекомендуют использовать дражированные семена.

Под зиму сажают:

чеснок;

морковь;

свеклу;

репу;

петрушку;

капусту;

лук;

бобовые.

Для семян лучше формировать высокие грядки, а сами семена присыпать слоем грунта примерно в 2 сантиметра.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Цветочная симфония: готовим клумбы к весне

Из цветов под зиму высаживают луковицы:

тюльпанов;

нарциссов;

крокусов;

аллиумов;

гиацинтов.

Сажать их нужно поглубже, чтобы они пережили морозы. Почва при этом должна быть легкой и хорошо дренированной. Многие луковичные можно сажать до самого декабря, выбирая для них солнечные участки.

Также осень — время для посадки многолетников и двулетников:

пионов;

флоксов;

хризантем;

лилий;

астр;

хост;

цикламенов;

осенних маргариток и других.

Сюда же относятся и кусты роз, которые после посадки требуют полива. А вот луковицы гладиолусов в волгоградском климате не зимуют — их выкапывают и хранят в прохладном месте при плюсовой температуре.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Садовые хлопоты: деревья тоже ждут заботы

В саду в сентябре тоже много работы. Это время сбора урожая и обработки деревьев от вредителей. Фруктам дают набрать вес и убирают до холодов. Для хранения лучше собирать слегка недозрелые плоды, а упавшие и спелые пускают на закрутки или десерты. После сбора урожая деревья окапывают и удобряют калийными и фосфорными удобрениями без содержания азота. До опадания листвы проводят осеннюю обработку сада от вредителей — это позволяет избежать лишних хлопот весной. В конце сентября-октябре можно начинать сажать фруктовые и декоративные деревья.

Осенняя посадка: взвешиваем все «за» и «против»

У осенних посадок есть свои преимущества:

экономия времени весной;

получение урожая на 2–3 недели раньше;

более выносливые растения, устойчивые к заморозкам и засухе;

возможность провести еще один посев весной и собрать второй урожай;

сидераты улучшают структуру почвы.

Однако есть и минусы:

овощи, посаженные осенью, не подходят для длительного хранения, их нужно употреблять сразу;

требуются морозостойкие сорта;

посевы могут повредить грызуны.

Тем не менее, плюсов у подзимней посадки все же больше. Дачный сезон завершается в конце октября. Теплый климат требует ежегодной корректировки сроков посева в зависимости от фактической погоды. Успеть вовремя — значит получить щедрый урожай в следующем году.

Ранее агроном Кузнецов рассказал, как эффективно и без химии избавиться от мокриц на дачном участке.