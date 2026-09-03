Проспали на работу: волгоградцы обсуждают в Сети атаку БПЛА на регион ночью 3 сентября

В ночь на 3 сентября Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на территорию России с применением беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 416 дронов. Налет затронул 16 регионов страны, в том числе и Волгоградскую область, сообщили novostivolgograda.ru.

О количестве беспилотников, сбитых непосредственно в Волгоградской области, официальные источники не сообщают. Судя по отсутствию информации от экстренных служб, происшествий и разрушений на территории региона удалось избежать. Режим опасности атаки БПЛА действовал в Волгоградской области с 03:45 до 08:35 утра, продлившись почти пять часов.

По данным издания, полеты гражданских судов над Волгоградской областью не ограничивались. Однако в других регионах вводились временные запреты, что отразилось на расписании волгоградского аэропорта. В результате два рейса были отменены, еще девять перенесены на более позднее время. Задержки в среднем составляли от 20 минут до полутора часов. Они затронули рейсы в Москву, Анталью и Санкт-Петербург.

По информации издания, многие волгоградцы проснулись ночью от СМС-сообщений от РСЧС с предупреждением о беспилотной опасности. Часть жителей после этого не смогла уснуть, а некоторые, по сообщениям в соцсетях, проспали на работу из-за ночного беспокойства.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев рассказал об уничтожении 56 беспилотников над Подмосковьем в ночь на 3 сентября.