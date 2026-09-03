Птичий хор против городской суеты: какие звуки помогают человеку восстановить нервы

Пение птиц может помогать человеку чувствовать себя спокойнее, но этот эффект ослабевает, если рядом слышен шум машин, сообщает DPA. Исследователи из Университета Суррея провели два теста с участием более 1500 человек и использовали сердечные мониторы, чтобы оценить реакцию организма на разные звуки.

Участники слушали природные звуковые композиции, включавшие птичье пение, а также записи дорожного шума. По данным ученых, звуки природы оказывали психологически благоприятное воздействие и были связаны с более низкой вариабельностью сердечного ритма по сравнению с шумом транспорта, который вызывал реакцию, похожую на стресс.

В статье, опубликованной в журнале People and Nature, авторы отмечают, что важны не только сами птичьи голоса, но и отсутствие навязчивого городского шума. Более сложные и насыщенные природные звуковые композиции могут создавать ощущение большего разнообразия птиц, однако шум машин мешает получить пользу от такой среды.

Исследовательница Мелисса Марселл отметила, что после контакта с природой люди часто чувствуют себя обновленными и спокойными.

Авторы считают, что городским властям стоит снижать уровень шума вблизи парков: например, ограничивать скорость движения на соседних улицах и высаживать больше плотной растительности по краям зеленых зон.