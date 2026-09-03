«Народу это нравится»: Талалаев выступил с неожиданным предложением по изменению регламента

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев предложил использовать правило послематчевых пенальти в чемпионате страны по аналогии с Кубком России.

Регламентом Кубка России не предусмотрено дополнительное время. В случае ничейного результата команды сразу выполняют послематчевые 11-метровые пенальти. На групповом этапе за победу по пенальти команда получает два очка, за поражение — одно.

Накануне серия послематчевых пенальти случилась в матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Балтика» уступила «Крыльям Советов» (0:0, 3:5 — пенальти).

«Я бы и в чемпионате после ничьих тоже пенальти бил. Мне кажется, это нравится всем: народу, футболистам», — заявил Талалаев.

Главный тренер «Балтики» получил четырехматчевую дисквалификацию за неприличный жест в матче с «Рубином» (1:1), однако этот бан не распространяется на матчи Кубка России, поэтому в игре с «Крыльями» Талалаев привычно руководил командой и присутствовал на пресс-конференции.