Губернатор Воробьев: Сегодня мы впервые отмечаем День благоустройства Подмосковья

«В планах на этот год у нас 94 территории, 42 из них откроем совсем скоро. С 2018 года мы привели в порядок более 300 общественных пространств, которые стали любимыми местами для отдыха наших жителей. Одни из самых популярных — лесопарк „Шишкин лес“ в Истре, парк Малевича в Одинцовском», — подчеркнул глава региона.