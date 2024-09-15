Губернатор Воробьев: Сегодня мы впервые отмечаем День благоустройства Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня в Подмосковье впервые отмечают День благоустройства, который будут праздновать каждое третье воскресенье сентября.
«В планах на этот год у нас 94 территории, 42 из них откроем совсем скоро. С 2018 года мы привели в порядок более 300 общественных пространств, которые стали любимыми местами для отдыха наших жителей. Одни из самых популярных — лесопарк „Шишкин лес“ в Истре, парк Малевича в Одинцовском», — подчеркнул глава региона.
Примечательно, что в этом году наш регион получил I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды и победил в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“.
«Мы также шестой год подряд занимаем 3 место среди субъектов по индексу качества городской среды. Все это — результат нашей совместной работы с жителями. Мы продолжим делать жизнь в Подмосковье лучше и комфортнее с каждым годом», — отметил губернатор Воробьев.