Губернатор Воробьев сообщил о новых кадровых назначениях в Правительстве Московской области

В Правительстве Московской области произошел ряд новых кадровых назначений. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе еженедельного совещания с региональным правительством и главами муниципалитетов.

«На пост вице-губернатора, курирующего капитальное строительство, дорожно-транспортный блок, природопользование, экологию, управление государственной собственностью и земельными отношениями назначен Владимир Локтев», — сообщил губернатор.

Александр Туровский теперь станет главой Министерства строительного комплекса Московской области. Помимо этого, Роман Истомин приступил к исполнению обязанностей главы Долгопрудного, сообщил Воробьев. До этого он работал в Люберцах и Коломне.

Ранее Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.