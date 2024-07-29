Губернатор Воробьев: свыше 150 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в детских лагерях

С начала лета в детских лагерях отдохнули более 150 тысяч детей из Подмосковья, в загородных лагерях побывали около 80 тысяч из них, в пришкольных — порядка 70 тысяч, на черноморском побережье — 3,5 тысячи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году организовали отдых в более тысячи детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще четыре — на Черном море. Особое внимание тем, кому необходима наша забота, поддержка. Так, в лагере «Литвиново» этим летом смогут бесплатно отдохнуть около трех тысяч детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции. А порядка 4,5 тысячи ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставим возможность провести несколько недель на черноморском побережье. Кроме того, у нас есть льготные категории», — сказал губернатор.

По его словам, до конца лета отдохнуть в лагерях смогут еще порядка 30 тысяч детей. В Подмосковье функционируют 22 федеральных загородных лагеря, два региональных, 11 муниципальных и 70 частных. Наибольшее число лагерей расположено в городских округах Пушкино, Коломна, Руза, Истра и Раменский. Ознакомиться с ними можно на сайте.

Отдых для ребят из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот организуют на Черном море, в этом году — в учреждениях «Золотой колос» в Туапсе, «Лазуревый берег» в Геленджике, «Электрон» и «Родник» в Анапе. Для них также организуют бесплатный трансфер поездами РЖД. Помимо этого, в регионе организуют бесплатный отдых для детей из новых регионов России — Новоазовского района и Макеевки. В августе 400 ребят смогут отправиться в лагеря «Буревестник» и «Премьера» в Анапе.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».