Губернатор Воробьев: В честь Дня России подготовили развлекательные программы в 90 парках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в честь государственного праздника подготовлены развлекательные программы в девяноста парках Подмосковья. По его словам, будет много интересного.

Так, в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдут турнир по стритболу и велопробег «Вперед, Россия!». Гости сделают панно из лент «Триколор», научатся выжигать по дереву и отправятся в VR-путешествие.

В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе гостей встретят артисты на ходулях и проведут на театрализованный пролог «Крепка семья — сильна Россия!». Большой концерт с участием оркестра и ярмарка с изделиями ручной работы от сергиево-посадских мастеров — будет красиво и интересно.