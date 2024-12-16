Губернатор Воробьев: в Подмосковье на торговлю приходится четверть валового регионального продукта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, говоря о развитии экономической сферы в Подмосковье, заявил, что на торговлю приходится 25% валового регионального продукта.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. (...) Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас», - рассказал он каналу «Россия 24».

Воробьев отметил, что большую роль в экономике региона играет оборонная и космическая промышленность. Кроме того, очень значимы для предпринимателей, которые работают на экспорт, «сухие порты». Таких терминалов в регионе три. Эти объекты будут активно развиваться для увеличения объемов экспорта продукции, в которой заинтересованы другие страны.