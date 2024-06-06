Губернатор Воробьев: В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров

Планы по строительству завода в рамках ПМЭФ-2024 обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель китайской компании «China Amulite Group» г-н Сяо Гуан Ши и генеральный директор компании «IMC» Бислан Хучиев. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«У нас в Подмосковье активно развивается система ТЛЦ. Три самых крупных из них работают, в том числе, и на экспорт. Поэтому все, что связано с логистикой, для нас имеет особое значение. Сейчас в России 90% контейнеров для перевалки грузов — китайские. Теперь их будут производить в Подмосковье — такое соглашение заключили сегодня с нашими партнерами из Китая», — рассказал Андрей Воробьев.

Ожидается, что инвестиции в первый этап проекта составят порядка 2,5 млрд рублей, общий же объем — около 9,5 млрд. Компания запустит производство в Есипово, участок для этого уже подобрали. На первом этапе планируется производить простые контейнеры, на втором — уже рефрижераторного типа, то есть это более глубокая степень локализации, в том числе внутреннего оборудования.

На проектную мощность компания планирует выйти в течение 3 месяцев после запуска завода. Новое производство обеспечит не менее 400 новых рабочих мест.