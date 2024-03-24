Губернатор Воробьев: Вещи, оставленные в гардеробе Крокуса, начнем выдавать сегодня в шесть вечера

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что люди смогут начать забирать свои вещи, оставленные в гардеробе Крокуса, сегодня с шести часов вечера— правоохранительный блок дал разрешение.

«До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием», - обратил внимание Андрей Воробьев.

Примечательно, что к выдаче машин также готовы. Вместе с ГИБДД Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона обзванивает собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их почти 400. Напоминаем, что телефон горячей линии, по которой можно уточнить всю информацию: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

Глава региона также поблагодари всех, кто откликнулся в этот сложный час.

«Российский бизнес, предприниматели, владельцы больших и совсем малых компаний пишут нам, спрашивают, чем помочь. Мы это ценим и благодарим. И Москва, и Подмосковье, государство в целом, конечно, со своей стороны сделают все, чтобы помочь людям, как и говорил наш Президент», - подчеркнул Воробьев.

Он также рассказал, что в настоящее время совместно с Москвой, Российским Красным Крестом и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ объявлен сбор пожертвований на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокусе». Они будут направлены на счет Российского Красного креста.