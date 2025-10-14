Губернатор Воробьев вручил главному тренеру «Чеховских медведей» орден «За заслуги перед Московской областью»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал во Дворец спорта «Олимпийский», который носит имя почетного гражданина Московской области, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР и тренера СССР и России Владимира Максимова, чтобы поздравить его с 80-летием и вручить главному тренеру «Чеховских медведей» орден «За заслуги перед Московской областью» I степени.

«Так получается, что Чехов – это родина гандбола, родина успехов, побед. Мы сегодня приехали сюда, чтобы поздравить с 80-летием легендарного человека, личность, который всю свою жизнь посвятил спорту, добился самого высокого признания, прославлял нашу страну. Перейдя на тренерскую работу, Вы, Владимир Салманович, сопровождали огромное количество молодых талантливых ребят с разной судьбой и на профессиональной спортивной площадке, и в жизни», — обратился к юбиляру губернатор.

За свою карьеру, которая длилась почти 60 лет, спортсмен провел на поле 172 матча, забросил 690 мячей (рекордный показатель среди отечественных гандболистов). Он стал тренером в начале 1980-х и вскоре занял пост главного тренера сборной СССР. В 1998–2001 годы Максимов возглавлял «ЦСКА-Спортакадемклуб», на базе которого в 2001 году создали команду «Чеховские медведи».

«Мне приятно, что Андрей Юрьевич приехал поздравить меня с юбилеем. Он очень внимательно относится ко всему, что касается спорта, работы с детьми. И здесь наши взгляды совпадают», – поделился он.

Дворец спорта «Олимпийский» является домашней ареной гандбольного клуба «Чеховские медведи», в структуре клуба – основная и юниорская («Чеховские медведи — 2») команды. В 2028 году для учащихся планируют построить многофункциональный спортивный центр с универсальным и тренажерным залом, номерами для проживания, столовой и учебным корпусом.

