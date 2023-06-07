Губернатор выразил благодарность областному управлению Росреестра за цифровизацию услуг

«Хочу поблагодарить Росреестр, Светлану Юрьевну, потому что ваше отношение, ваша готовность и «Госключ» включать, и регистрацию дистанционно – очень востребована. Я очень надеюсь, что и дальше в партнерстве с правительством Российской федерации, вы, как глава Росреестра по Московской области, также будете улучшать все эти услуги», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.