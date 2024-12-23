Индексация зарплат и ежемесячные выплаты. Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения с итогами уходящего года рассказал о мерах поддержки педагогов в регионе.

«Подмосковье растет, и каждый год мы видим увеличение количества заявок в школы и детские сады. Количество школьников у нас с 2012 года у нас почти вдвое увеличилось. Сейчас 1,1 миллиона. Дошколят было 276 тысяч, сейчас 427 тысяч», - рассказал губернатор.

Он поблагодарил ребят, участвующих в олимпиадах, и учителей, которые готовят их, а также отметил, что по количеству олимпиадников Подмосковье вместе с Москвой лидирует в стране.

Губернатор подчеркнул важность работы по привлечению педагогов. В прошлом году в регионе не хватало 2,1 тысячи учителей. После ввода ряда программ этот дефицит сократился до 250 специалистов, однако эта работа должна продолжаться, подчеркнул Воробьев.

«С 1 января мы проиндексируем зарплату всем педагогам. Учителям, молодым учителям, педагогам допобразования. На 20% мы повысим оклад», - сообщил губернатор.

Также в регионе оказывают поддержку преподавателям школ искусств. В этом году педагоги 44 лучших школ искусств получили ежемесячные выплаты. В следующем году эта мера поддержки сохранится. Помимо этого, будут осуществляться выплаты учителям музыки в школах искусств — ежемесячно по пять тысяч рублей. Эта надбавка коснется 4 тысяч педагогов.