Итоги работы округов подвели на заседании Высшего совета Подмосковья под руководством Андрея Воробьева

«С первого дня нашей работы мы договорились определять лидеров и аутсайдеров. Это очень важно, но ни один рейтинг, ни одна статистика не дают абсолютных ответов. В жизни все сложнее и запутаннее. Мы делаем это лишь для того, чтобы каждый из вас вдохновлялся, чтобы усердие не таяло, а наоборот», - отметил губернатор.