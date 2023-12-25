Итоги работы округов подвели на заседании Высшего совета Подмосковья под руководством Андрея Воробьева
Фото: [Антон Чернов]
Итоги работы муниципалитетов в уходящем году были подведены в рамках заседания Высшего совета Подмосковья под руководством губернатора области Андрея Воробьева.
«С первого дня нашей работы мы договорились определять лидеров и аутсайдеров. Это очень важно, но ни один рейтинг, ни одна статистика не дают абсолютных ответов. В жизни все сложнее и запутаннее. Мы делаем это лишь для того, чтобы каждый из вас вдохновлялся, чтобы усердие не таяло, а наоборот», - отметил губернатор.
Лидером общего рейтинга муниципалитетов был признан городской округ Ступино.
«Я помню, как Андрей Юрьевич доверил мне руководить муниципалитетом. По результатам работы за год мы находились в «красной зоне». Тогда с командой поставили себе задачу — пробиться в лидеры. Выработали стратегию, наметили цель и двигались к этой цели», - отметил глава округа Сергей Мужальских.
Второе место занял Щелково, третье — Лыткарино и Химки. Лучшим ЗАТО стал Звездный городок.
Также были объявлены победители специальной премии губернатора «Прорыв года». В их число вошли Наро-Фоминск, Истра, Люберцы, Богородский, Королев, Егорьевск, Балашиха, Солнечногорск, Одинцово, Орехово-Зуево, Зарайск, Красногорск, Подольск. Кроме того, отметили лучшие региональные команды. Среди победителей — команда зампреда областного правительства Вячеслава Духина, команда первого зампреда правительства региона Максима Фомина, команда главы Минспорта Подмосковья Дмитрия Абаренова.