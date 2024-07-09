Марат Хуснуллин и Андрей Воробьев обсудили социально-экономическое развитие Подмосковья

По его словам, Подмосковье является одним из лидеров в России по вводу жилой недвижимости. Он отметил, что значительный прирост в этом году заметен по индивидуальному жилищному строительству.

Также в области активно развивается транспортная сфера - в работе полсотни объектов, в том числе обход Малых Вязем, Лобни и Октябрьского. Помимо этого, отметил Хуснуллин, Подмосковье ведет активную работу по восстановлению новых регионов.

Губернатор, в свою очередь, выразил зампреду Правительства РФ благодарность за высокую оценку.