Марат Хуснуллин и Андрей Воробьев обсудили социально-экономическое развитие Подмосковья
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Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили социально-экономическое развитие Подмосковья. Вице-премьер высоко оценил работу, проводимую в регионе.
По его словам, Подмосковье является одним из лидеров в России по вводу жилой недвижимости. Он отметил, что значительный прирост в этом году заметен по индивидуальному жилищному строительству.
Также в области активно развивается транспортная сфера - в работе полсотни объектов, в том числе обход Малых Вязем, Лобни и Октябрьского. Помимо этого, отметил Хуснуллин, Подмосковье ведет активную работу по восстановлению новых регионов.
Губернатор, в свою очередь, выразил зампреду Правительства РФ благодарность за высокую оценку.
«Будем и дальше развивать Подмосковье и стараться сделать область еще более комфортной для жизни», - заявил он.