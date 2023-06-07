Модернизация подстанций скорой помощи продолжается в Подмосковье – губернатор

В Московской области продолжается модернизация подстанций скорой помощи, в регионе их 140, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы модернизируем подстанции скорой помощи. У нас большая сеть — 140 подстанций», — сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

За два года в Подмосковье было отремонтировано уже 47 подстанций скорой помощи, подчеркнул губернатор.

В текущем году планируется провести модернизацию еще в 12 подстанциях. Также ведется строительство новых объектов в сфере здравоохранения, резюмировал Воробьев.