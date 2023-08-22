Названы лучшие школы Московской области

В Подмосковье назвали лучшие школы региона. Директоров образовательных учреждений наградил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционной августовской педагогической конференции. Она проходит сегодня в Красногорске.

Три общеобразовательных учреждения получили дипломы «Лидер образования Московской области в 2023 году». Первое место занял физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном, второе — Дмитровская гимназия «Логос», третье — Балашихинский лицей.

Диплом «Лидер образования Московской области» вручается образовательным учреждениям, получившим наибольшее количество баллов в рейтинге школ Подмосковья.

Директор физико-математического лицея № 5 Нина Маринина поблагодарила правительство и губернатора Подмосковья за высокую оценку труда коллектива общеобразовательного учреждения.

Кроме того, дипломы «Абсолютный лидер образования Московской области в 2023 году» получили областная гимназия имени Евгения Примакова и Физ-тех лицей имени Петра Капицы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов региона за достойные результаты работы в прошлом учебном году.