Новые стандарты для поликлиник активно внедряются в Подмосковье

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда каждый день приходят 200 тысяч человек. Весной и осенью, когда ОРВИ или грипп, количество посещений в поликлинику доходит до 240 тысяч человек. И каждому нужна забота, внимание, своевременная квалифицированная помощь», – подчеркнул глава региона.

Чтобы сделать посещение поликлиник более удобным для жителей, в регионе обустраивают удобные регистратуры и места ожидания, вводят электронную запись. Воробьев отметил, что наиболее загруженные кабинеты располагают на первом этаже, чтобы пациентам не приходилось лишний раз бегать по лестницам. Выдача справок также находится в удобном месте. Воробьев добавил, что обновление провели уже в 50 учреждениях. В этом году к новому стандарту приведут 100 поликлиник.