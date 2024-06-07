Новый производственный комплекс по переработке полимерной упаковки запустят в Подмосковье

В следующем году в Подмосковье запустят новый производственный комплекс по переработке полимерной упаковки. Соответствующее соглашение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и гендиректором ООО «Флекс Филмс Рус» Джунаидом Кханом.

«Приступить к строительству намерены в конце 2024 года, а запустить производство — уже во второй половине следующего. Компания обеспечит рабочими местами порядка восьмидесяти человек. Планируемый объем инвестиций — более 4,6 миллиарда рублей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

«Флекс Филмс Рус» является крупнейшим иностранным инвестором и давним партнером Подмосковья. Так, в 2020 году индийская компания запустила первое производство в Ступино, а в прошлом году открыла на территории региона еще два завода.

Как отметил Джунаид Кхан, губернатор Московской области и его команда всегда поддерживают инвесторов в реализации проектов и создают комфортные условия для ведения бизнеса в регионе.

«Наши заводы во всем мире работают по принципу безотходного производства. Данный проект будет не только способствовать решению проблем экологии, но и внедрит современные технологии в строительные материалы, обеспечив им долговечность и экологичность», — подчеркнул он.

В дальнейшем подобные заводы планируется запустить по всей России, добавил Джунаид Кхан.