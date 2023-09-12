Новый состав правительства Московской области представят в четверг
Фото: [Константин Семенец]
Состав кабинета министров Подмосковья определится в четверг, 14 сентября. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора с региональным правительством и главами округов в режиме ВКС.
«В четверг после вступления в должность мы подготовим новую структуру правительства Московской области. Я лично буду в Московской областной думе для того, чтобы представить наш кабинет исполнительной власти и дальше обеспечить поступательное развитие», — сказал губернатор Андрей Воробьев.
Ранее глава Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в выборах и отметил, что выше доверия людей, для которых он работает, «не может быть ничего».