Новый состав правительства Московской области представят в четверг

«В четверг после вступления в должность мы подготовим новую структуру правительства Московской области. Я лично буду в Московской областной думе для того, чтобы представить наш кабинет исполнительной власти и дальше обеспечить поступательное развитие», — сказал губернатор Андрей Воробьев.