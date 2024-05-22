Губернатор Подмосковья принял участие в литургии в Николо-Угрешском монастыре
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Николо-Угрешский монастырь в подмосковном Дзержинском, чтобы провести Божественную литургию в честь Святителя Николая Чудотворца.
Патриарха встретили прихожане, паломники и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поздравил всех православных с праздником и пожелал их семьям счастья и благополучия.
«Вознесли молитву святителю Николаю — великому спасителю и заступнику. <…> Пусть святой Николай подарит вашим семьям радость, благополучие и защиту, а ваш дом наполнится миром и добром», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]