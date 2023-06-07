Пять новых наземных переходов через железнодорожные пути откроют в Подмосковье до конца года

В Подмосковье есть девять критически важных переходов через железнодорожные пути. Задача — сделать передвижение по ним комфортным и безопасным, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

«Только через станцию Одинцово в сутки проходит 62 тысячи человек. Через станцию Раменское — 25», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что на этих станциях жители могут пользоваться только ступенями. Альтернативы в виде лифта, как, например, в Долгопрудном и других открывшихся МЦД, там нет. Чтобы решить эту проблему, в Подмосковье продолжают строить пешеходные переходы.