Пять новых наземных переходов через железнодорожные пути откроют в Подмосковье до конца года
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
В Подмосковье есть девять критически важных переходов через железнодорожные пути. Задача — сделать передвижение по ним комфортным и безопасным, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
«Только через станцию Одинцово в сутки проходит 62 тысячи человек. Через станцию Раменское — 25», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что на этих станциях жители могут пользоваться только ступенями. Альтернативы в виде лифта, как, например, в Долгопрудном и других открывшихся МЦД, там нет. Чтобы решить эту проблему, в Подмосковье продолжают строить пешеходные переходы.
«Пять мостов — в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове — до конца года мы откроем», — сообщил губернатор.