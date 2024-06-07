Подмосковье и Новгородская область продолжат сотрудничество в различных сферах

Сегодня в рамках ПМЭФ-2024 губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение для развития торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества.

«Мы регулярно обмениваемся лучшими практиками с другими регионами нашей большой страны. Сегодня на Питерском форуме подписали очередное соглашение с Новгородской областью, в рамках которого продолжим тесное сотрудничество в сфере экономики, здравоохранения, образования, культуры и, конечно, туризма, — сказал Андрей Воробьев.

Он также напомнил, что вот уже на протяжении 5 лет два региона развивают совместный масштабный проект «Государева дорога», который объединяет сразу несколько регионов. В 2019 году соглашение о создании туристического маршрута мы также подписывали на ПМЭФ.

На ближайшие 5 лет в планах также укрепление двусторонних связей в промышленности, торговле, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, охране окружающей среды и т. д.